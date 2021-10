FuelCell Energy kommt heute unter die R?der!

Eine echte Krise durchlebten heute FuelCell Energy-Aktion?re. Schlie?lich st?rzt die Aktie um rund sechs Prozent ab. Durch diesen R?cksetzer betr?gt der Preis nur noch 6,03 USD. War das der Anfang vom Ende?

Kursverlauf von FuelCell Energy der letzten drei Monate.

Nach diesem Kursrutsch m?ssen sich die Bullen jetzt in Acht nehmen. Denn eine wichtige Unterst?tzung ist nun zum Greifen nahe. Schlie?lich ist das viel beachtete Ein-Monats-Tief nur noch rund dreizehn Prozent entfernt. Diese Marke wurde bei 5,34 USD markiert. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er d?rfte in den n?chsten Tagen hoch her gehen.

Der gleitende Durchschnitt 200 liegt momentan bei 8,61 USD. Das gro?e Bild wird also von Abw?rtstrends dominiert. Da die Aktie unterhalb ihrer 50-Tage-Linie verl?uft, steht die B?rsenampel f?r die mittelfristige Perspektive auf rot.

Fazit: FuelCell Energy kommt heute kräftig unter die Räder.