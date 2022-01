FuelCell Energy zeigt Aufl?sungserscheinungen!

FuelCell Energy-Aktion?re m?ssen heute krisenfest sein. Schlie?lich weist die Aktie ein Minus von rund sieben Prozent aus. Mittlerweile kosten die Papiere nur noch 5,47 USD. Gewinnt die Talfahrt damit an Geschwindigkeit?

Kursverlauf von FuelCell Energy der letzten drei Monate.

Dieser D?mpfer bedeutet dunkle Wolken am Chart-Himmel. Denn es fehlen nur geringf?gige Verluste f?r neue Verkaufssignale. Mit einem weiteren Kursrutsch von rund dreizehn Prozent w?rde die Aktie auf neue 4-Wochen-Tiefs fallen. Dieser Wendepunkt liegt bei 4,83 USD. In den n?chsten Sitzungen f?llt also die Entscheidung.

Antizykliker haben nun die Chance auf einen Einstieg. Denn die Aktie ist heute mit einem ordentlichen Rabatt zu haben. Wer der ganzen Angelegenheit ohnehin nicht traut, findet mit der heutigen Kursentwicklung Zustimmung.

