GameStop: Alle Aktien verkaufen oder?

GameStop-Aktion?re d?rften heute extrem schlechte Laune haben. Denn der Kurs wird um satte rund neun Prozent abgestraft. Der Preis betr?gt damit nur noch 145,23 USD. Ist das der Beginn eines Crashs?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles GameStop-Aktien verkaufen? Unsere gro?e Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen k?nnen.

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche GameStop-Analyse einfach hier klicken.

Es steht momentan also extrem viel auf dem Spiel.

Die ?bergeordnete Perspektive wird ?ber den 200-Tage-Durchschnitt bestimmt, der momentan bei 188,93 USD verl?uft. Die gro?e Bild ist demnach eingetr?bt, denn es gelten langfristige Abw?rtstrends. Der Wert notiert momentan untererhalb seiner 50-Tage-Linie bei 190,66 USD, sodass die mittelfristigen Kurspfeile nach unten weisen.

Fazit: Bei GameStop geht es ordentlich zur Sache. In unserer brandaktuellen Sonderanalyse finden Sie alle Details ?ber die Aktie. Einfach hier klicken.

