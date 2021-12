GameStop: Alle Aktien verkaufen oder?

Regelrecht bluten m?ssen heute GameStop-Aktion?re. Denn die Aktie erleidet ein Minus von rund drei Prozent. Damit bildet der Titel heute das Schlusslicht . War das der Anfang vom Ende?

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.

Nach diesem Abverkauf hei?t es jetzt erst einmal aufpassen. Denn eine wichtige Unterst?tzung ist nun zum Greifen nahe. Aus heutiger Sicht m?sste die Aktie nur rund sechzehn Prozent zur?cksetzen, um neue Monatstiefs herauszubilden. Auf 129,50 USD stellt sich dieser markante Umkehrpunkt. F?r Spannung ist in den kommenden Tagen also gesorgt.

Die ?bergeordnete Perspektive wird ?ber den 200-Tage-Durchschnitt bestimmt, der momentan bei 186,22 USD verl?uft. Langfristige Abw?rtstrends dominieren demnach das ?bergeordnete Geschehen. Da die Aktie momentan unterhalb ihrer 50-Tage-Linie bei 183,55 USD notiert, zeigen die mittelfristigen Trendpfeile nach unten.

