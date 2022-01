GameStop als strong buy!?

GameStop legt heute einen Traumstart hin. So kann die Aktie derzeit einen Anstieg von rund zehn Prozent vorzeigen. Damit findet sich der Titel auf einem der vorderen Pl?tze wieder. Geht es bei GameStop jetzt so richtig los?

Download-Tipp: P?nktlich zum anstehenden Jahreswechsel m?chten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen f?r 2022 pr?sentieren. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie jetzt p?nktlich zum Beginn des Neuen Jahres hier ausnahmsweise kostenlos abrufen.

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche GameStop-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Zwischenspurt sorgt f?r Entspannung an der technischen Ausgangslage. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Schlie?lich verbleibt nur noch ein Katzensprung von rund dreizehn Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Bei 162,30 USD liegt dieser ma?gebliche Wendepunkt. Daher steht die Technik jetzt auf Messers Schneide.

Anleger, die pessimistisch eingestellt sind, haben durch den H?henflug jetzt die Chance auf einen tollen Baisse-Einstieg. Schlie?lich bekommen Putk?ufer durch die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Nachlass. Wer die Aussichten ohnehin positiv beurteilt, sieht sich mit der heutigen Kursentwicklung best?tigt.

Welche Aktien sind die Favoriten f?r 2022? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport p?nktlich zu Beginn des Neuen Jahres die Favoriten unserer Redaktion. Einfach hier klicken.

[DEBUG INFO]

Name: GameStop

W?hrung: USD

Wert: 143,85

Letzter Schlusswert: 131,03

Differenz zum Vortag in Prozent: 9,78

Differenz zum Vortag in Prozent (Wort): rund zehn

Differenz absolut zum Vortag in Prozent: 9,78

Differenz absolut zum Vortag in Prozent (Wort): rund zehn

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent: 18,75

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent (Wort): rund neunzehn

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent: 12,83

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent (Wort): rund dreizehn

Mittelwert der letzten 200 Tage: 185,22

Mittelwert der letzten 50 Tage: 180,94

4-Wochen-Tief: 121,14

4-Wochen-Hoch: 162,30