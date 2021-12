GameStop auf Tauchstation!

Das Lachen d?rfte GameStop-Aktion?ren heute vergehen. Immerhin erleidet die Aktie einen Verlust von rund dreizehn Prozent. Dieser Abschlag sorgt daf?r, dass die Papiere schon f?r 138,84 USD zu haben sind. Drohen jetzt weitere Abschl?ge oder bringen die n?chsten Tage die Wende?

Download-Tip: Aufgrund der gro?en Brisanz bei GameStop, finden Sie hier eine ausf?hrliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche GameStop-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich verschlechtert hat sich durch diesen Kursrutsch die ?bergeordnete Technik. GameStop rutscht n?mlich mit m?chtig Geschwindigkeit auf eine wichtige charttechnische Unterst?tzung zu. Momentan betr?gt der Abstand zum viel beachteten 4-Wochen-Tief noch rund zwei Prozent. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 136,31 USD in den Weg. Es herrscht also Hitchcock-Atmosp?re.

Ein Kurs von 188,93 USD errechnet sich momentan f?r die 200er-Durchschnittslinie. Das gro?e Bild wird also von Abw?rtstrends dominiert. Da die Aktie unterhalb ihrer 50-Tage-Linie verl?uft, steht die B?rsenampel f?r die mittelfristige Perspektive auf rot.

Fazit: Sind das bei GameStop jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.

