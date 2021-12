GameStop ? Die Party beginnt!

Mit einem gro?en Sprung nach vorne beginnt GameStop den heutigen Handelstag. Schlie?lich liegt die Aktie aktuell mit rund f?nf Prozent im Plus. Der Preis f?r ein Papier betr?gt damit nun 143,32 USD. Gehen die Bullen jetzt zum Angriff ?ber?

Anmerkung der Redaktion: Startet GameStop jetzt richtig durch? Mit dieser Frage besch?ftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen k?nnen.

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche GameStop-Analyse einfach hier klicken.

Trotz des Anstiegs ist die Aktie noch nicht ?ber den Berg. Denn eine wichtige Unterst?tzung kann nach wie vor quasi jederzeit unterkreuzt werden. Dieser markante Punkt liegt bei 129,50 USD. Daher steht die Technik jetzt auf Messers Schneide.

Investoren, die f?r GameStop bullish eingestellt sind, warten auf den Ausbruch. Da es heute noch einmal eine g?nstige Kaufgelegenheit f?r Puts gibt. Anleger, die mittel- und langfristig an GameStop glauben, sehen sich hier heute best?tigt.

Fazit: Bei GameStop geht es ordentlich zur Sache. In unserer brandaktuellen Sonderanalyse finden Sie alle Details ?ber die Aktie. Einfach hier klicken.

