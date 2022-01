GameStop: Die Stimmung kippt!

Nichts zu feiern gibt es heute f?r GameStop-Aktion?re. Immerhin erleidet die Aktie einen Verlust von rund acht Prozent. Der Preis betr?gt damit nur noch 136,45 USD. Geben die B?ren nun dauerhaft den Ton an oder k?nnen die Bullen in K?rze zur?ckschlagen?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien er?ffnen jetzt die gr??ten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr ?ber unsere Favoriten f?r das Jahr 2022!

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche GameStop-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich verschlechtert hat sich durch diesen Kursrutsch die ?bergeordnete Technik. GameStop hat n?mlich nur noch wenig Luft bis zu einer wichtigen Unterst?tzung. Immerhin ist das 4-Wochen-Tief nur noch rund f?nf Prozent entfernt. Dieses Sicherheitsnetz liegt bei 129,50 USD. Damit ist nun die Frage zu kl?ren, ob sich die Gewitterwolken endg?ltig verziehen.

Investoren, die generell von GameStop ?berzeugt sind, bekommen damit die n?chste Chance zum Kauf. Es gibt n?mlich heute einen richtig fetten Rabatt. Wer ohnehin auf fallende Kurse wettet, der verzeichnet heute kr?ftige Gewinne.

Welche Aktien sind die Favoriten f?r 2022? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport p?nktlich zu Beginn des Neuen Jahres die Favoriten unserer Redaktion. Einfach hier klicken.

[DEBUG INFO]

Name: GameStop

W?hrung: USD

Wert: 136,45

Letzter Schlusswert: 148,91

Differenz zum Vortag in Prozent: -8,37

Differenz zum Vortag in Prozent (Wort): rund minus acht

Differenz absolut zum Vortag in Prozent: 8,37

Differenz absolut zum Vortag in Prozent (Wort): rund acht

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent: 5,37

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent (Wort): rund f?nf

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent: 32,10

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent (Wort): rund zweiunddrei?ig

Mittelwert der letzten 200 Tage: 185,71

Mittelwert der letzten 50 Tage: 182,25

4-Wochen-Tief: 129,50

4-Wochen-Hoch: 180,25