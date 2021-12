GameStop: Droht jetzt der Ausverkauf?

Richtig abgestraft werden heute GameStop-Aktion?re. Der Grund daf?r ist der Absturz der Aktie um rund vierzehn Prozent. Der Preis betr?gt damit nur noch 137,52 USD. Geben die B?ren nun dauerhaft die Richtung vor oder erholen sich die Bullen von diesem Schock?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausf?hrliche Sonderanalyse zu GameStop erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen k?nnen.

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche GameStop-Analyse einfach hier klicken.

Die ?bergeordnete Charttechnik hat sich mit diesem Abschlag verschlechtert. Denn nun kann quasi jederzeit eine neue Verkaufswelle losgetreten werden. Die Aktie m?sste nur rund eins Prozent fallen, um neue 4-Wochen-Tiefs zu markieren. Dieser untere Wendepunkt lag bisher bei 136,31 USD. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er d?rfte in den n?chsten Tagen hoch her gehen.

Chancenaffine Anleger k?nnen diesen R?cksetzer nun selbstverst?ndlich zum Einstieg oder Nachkauf nutzen. Wann bekommen Sie die Aktien schon mal mit einem solchen Rabatt. Wer dagegen ohnehin auf fallende Kurse setzt, d?rfte sich heute best?tigt sehen.

Fazit: Bei GameStop geht es ordentlich zur Sache. In unserer brandaktuellen Sonderanalyse finden Sie alle Details ?ber die Aktie. Einfach hier klicken.