GameStop geht richtig ab!

Gl?nzende Augen sind heute bei allen GameStop-Anteilseignern zu sehen. Immerhin wird die Aktie mit einem Plus von rund sechs Prozent gehandelt. Damit kosten die Anteilsscheine nun schon 176,52 USD. Ist dieser Anstieg das Signal f?r Gewinnmitnahmen?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles GameStop-Aktien verkaufen? Unsere gro?e Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen k?nnen.

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche GameStop-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Zwischenspurt ?ndert nichts an der brenzligen Ausgangslage. Denn eine wichtige Unterst?tzung ist immer noch in Schlagdistanz. Dieser Tiefpunkt liegt bei 159,05 USD. Es d?rfte in den n?chsten Tagen also hoch hergehen.

Wer eher in langen Anlagezeitr?umen denkt, sollte den 200er-Durchschnitt im Blick behalten. Da dieser Indikator bei 187,34 USD notiert und dadurch eher f?r fallende Kurse spricht. Mit dem heutigen Tag stemmt sich die Aktie also gegen ihren langfristigen Abw?rtstrend.

Fazit: Diese GameStop-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei abrufen k?nnen.