GameStop: Heute kaufen?

Einen Traumstart legt heute GameStop hin. Der Kurs schiebt sich mit rund acht Prozent nach vorne. Damit liegt der Preis nun bei 156,86 USD. Ist das der Beginn eines neuen H?henflugs oder nur ein kurzes Intermezzo?

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.

Trotz des Anstiegs ist die Aktie noch nicht ?ber den Berg. Denn das Papier liegt nach wie vor in Reichweite zu einer wichtigen Unterst?tzung. Diese Grenze ist bei 129,50 USD zu finden. Wir werden also Zeuge eines echten B?rsenkrimis.

Langfristig orientierte Anleger k?mpfen zus?tzlich mit der 200-Tage-Linie. Demnach befindet sich GameStop in Abw?rtstrends, da diese Durchschnittlinie bei 189,28 USD verl?uft. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, dass die Kurse auch innerhalb langfristiger Abw?rtstrends durchaus mal explodieren k?nnen.

