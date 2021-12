GameStop im freien Fall!

Der Blick auf die Kurstafel d?rfte GameStop-Aktion?ren heute Tr?nen in die Augen treiben. Schlie?lich sieht der Kurs mit einem Minus von rund drei Prozent nicht gut aus. Mittlerweile wechseln die Papiere schon f?r 153,48 USD den Besitzer. Droht damit nun der endg?ltige Absturz?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles GameStop-Aktien verkaufen? Unsere gro?e Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen k?nnen.

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche GameStop-Analyse einfach hier klicken.

Mit diesem Abverkauf ist die Lage nun durchaus angespannt. GameStop marschiert n?mlich mit gro?en Schritten in Richtung einer ma?geblichen Unterst?tzung. Nur noch rund neunzehn Prozent entfernt ist schlie?lich das 4-Wochen-Tief. Dieser Bremsbereich ist bei 129,50 USD zu finden. F?r die n?chsten Tage ist damit Hochspannung angesagt:

Mittelfristig orientierte Anleger, die auf ein g?nstiges Einstiegsniveau gewartet haben, sollten schon einmal die Ordermaske ?ffnen. Schlie?lich bekommen Sie heute einen satten Rabatt. Bearish eingestellte B?rsianer erhalten heute dagegen kr?ftig R?ckenwind.

Fazit: Wie es bei GameStop weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse. Hier kostenfrei lesen.

