GameStop im freien Fall!

F?r GameStop-Anleger w?re schwarze Kleidung heute angemessen. So hat die Aktie ein Minus von rund vier Prozent zu verarbeiten. Damit kostet der Titel jetzt nur noch 145,84 USD. Ist das der Beginn eines Crashs?

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.

Optimistische Anleger erhalten durch diesen Ausverkauf jetzt erst einmal einen D?mpfer. Denn eine wichtige Unterst?tzung ist nun zum Greifen nahe. Schlie?lich verl?uft das 4-Wochen-Tief nur noch rund dreizehn Prozent unter dem aktuellen Niveau. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 129,50 USD in den Weg. F?r die n?chsten Tage ist damit Hochspannung angesagt:

Bei GameStop ist also die Zeit f?r mutige Schn?ppchenj?ger gekommen. Denn die Aktie gibt es heute mit einem Abschlag. Wer ohnehin eher skeptisch ist, f?r den ist der heutige Tag eine weitere Best?tigung.

