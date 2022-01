GameStop im Sturzflug!

Der Blick auf die Kurstafel d?rfte GameStop-Aktion?ren heute Tr?nen in die Augen treiben. Denn die Aktie gibt unmittelbar nach der Er?ffnung rund f?nf Prozent nach. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Droht hier nun der totale Kollaps oder ist das nur ein kurzes Luftholen?

Durch diesen Abverkauf ist die Lage nun durchaus kritischer geworden. GameStop marschiert n?mlich mit gro?en Schritten in Richtung einer ma?geblichen Unterst?tzung. Nur noch rund eins Prozent entfernt ist schlie?lich das 4-Wochen-Tief. Dieser markante Punkt wurde bei 115,61 USD ausgelotet. Auf uns warten also ein paar Tage voller Spannung.

Anleger, die mutig genug sind, erhalten heute abermals eine Einstiegsgelegenheit. Da es bei der Aktie heute einen kr?ftigen Rabatt gibt. Wer dagegen ohnehin auf fallende Kurse setzt, d?rfte sich heute best?tigt sehen.

