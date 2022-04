GameStop ist ab sofort ein klarer Kauf!

Die Bullen schwingen heute bei GameStop eindeutig das Zepter. Der Kurs h?pft n?mlich regelrecht rund vier Prozent in die H?he. Nach diesem Anstieg kostet das Papier nun 173,52 USD. Ist das eine neue Kaufchance oder Zeit f?r Gewinnmitnahmen? Download-Tipp f?r spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt f?r explodierende Energiepreise. Wir haben f?r Sie [ ]

appeared first on Anlegerverlag . Die Bullen schwingen heute bei GameStop eindeutig das Zepter. Der Kurs h?pft n?mlich regelrecht rund vier Prozent in die H?he. Nach diesem Anstieg kostet das Papier nun 173,52 USD. Ist das eine neue Kaufchance oder Zeit f?r Gewinnmitnahmen?

Download-Tipp f?r spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt f?r explodierende Energiepreise. Wir haben f?r Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am st?rksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche GameStop-Analyse einfach hier klicken.

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie n?mlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. Es reicht mittlerweile ein weiterer Anstieg von rund f?nfzehn Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Bei 199,41 USD liegt dieses Hoch. B?rsianer sollten daher GameStop in den n?chsten Tagen genau unter die Lupe nehmen.

Der 200-Tage-Durchschnitt gibt insbesondere langfristig agierenden Investoren Auftrieb. Bei 164,04 USD befindet sich diese Linie, womit langfristige Aufw?rtstrends gelten. Damit ist wieder einmal bewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit f?r (stark) steigende Kurse in Aufw?rtstrends einfach h?her ist als f?r fallende.

Fazit: GameStop macht heute also ordentlich Boden gut. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier abrufen k?nnen.

Die gro?e GameStop-Analyse: So verdienen Sie jetzt mit GameStop GameStop Exklusive Sonderanalyse. Jetzt gratis anfordern: Perspektive: Das ist Ihre Gewinnchance Risiko-Analyse: Dieses Risiko sollten Sie einkalkulieren Umfassende Analyse und konkretes Kauf-Timing Exklusiver Bonus: Sie erhalten unseren kostenlosen Newsletter ?B?rse am Mittag? f?r mehr Erfolg an der B?rse, von dem Sie sich nat?rlich jederzeit mit einem Klick wieder abmelden k?nnen. Herausgeber: WRB Media GmbH, Berlin. Jetzt GameStop-Analyse kostenlos anfordern Datenschutzbestimmungen

The post GameStop ist ab sofort ein klarer Kauf! appeared first on Anlegerverlag.