GameStop: Ist das der Super-GAU?

Ganz eng wird es heute f?r GameStop-Aktion?re. Schlie?lich geht die Aktie rund vier Prozent in den Keller. Das Wertpapier kostet damit nur noch 123,45 USD. Droht hier nun der totale Kollaps oder ist das nur ein kurzes Luftholen?

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.

Die Aussichten haben sich durch diesen Abschlag eingetr?bt. Die n?chste wichtige Haltezone r?ckt n?mlich immer n?her. Derzeit reicht ein Rutsch von rund drei Prozent, um auf neue 4-Wochen-Tiefs zu fallen. Dieser Wendepunkt liegt bei 120,00 USD. Uns erwartet also ein heftiger Kampf zwischen Bullen und B?ren.

Anleger, die von den langfristigen Aussichten von GameStop ?berzeugt sind, k?nnten die Korrektur zum Einstieg nutzen. Wann bekommen Sie die Aktien schon mal mit einem solchen Rabatt. Wer dagegen von fallenden Kursen ausgeht, sieht sich mit dem heutigen Tag best?tigt.

