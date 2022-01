GameStop: Jetzt Gewinne mitnehmen?

GameStop-Aktion?re haben heute allen Grund zur Freude. Die Aktie liegt schlie?lich rund drei Prozent im Gewinn. Damit valutiert der Titel nun bei 132,98 USD. Kommt jetzt die Rallye?

Die Bullen m?ssen auch nach dieser Rallye unver?ndert aufpassen. Da eine wichtige Haltezone quasi jederzeit unterboten werden kann. Diese Grenze ist bei 121,15 USD zu finden. Die Anleger werden in den kommenden Tagen bei GameStop also ganz genau hinsehen.

Wer als Anleger eher von fallenden Kursen ausgeht, k?nnte diese Rallye zum verg?nstigten Baisse-Einstieg nutzen. Immerhin bieten der Anstieg einen kr?ftigen Nachlass f?r Putk?ufer. Wer eher bullish eingestellt ist, f?r den ist der Anstieg heute eine Best?tigung.

