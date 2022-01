GameStop: Jetzt wird es happig!

Kr?ftig auf die Anleger-Nase gibt heute f?r GameStop-Aktion?re. So weist die Anzeigetafel f?r die Aktie ein Minus von rund sechs Prozent aus. Ein Anteilsschein kostet damit nur noch 114,97 USD. Was bedeutet das jetzt f?r die n?chsten Tage?

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.

Durch diesen Abverkauf wird das Eis langsam aber sicher richtig d?nn. GameStop hat n?mlich nur noch wenig Luft bis zu einer wichtigen Unterst?tzung. Aus heutiger Sicht m?sste die Aktie nur rund drei Prozent zur?cksetzen, um neue Monatstiefs herauszubilden. Dieser untere Wendepunkt lag bisher bei 112,03 USD. Die Situation ist also mehr als angespannt.

Anleger, die von den Zukunftsaussichten von GameStop ?berzeugt sind, haben nun noch einmal die Chance zum g?nstigen Nachkauf. Schlie?lich kann niemand sagen, ob es die Aktien noch mal so g?nstig gibt. Wer ohnehin auf fallende Kurse wettet, der verzeichnet heute kr?ftige Gewinne.

Name: GameStop

W?hrung: USD

Wert: 114,97

Letzter Schlusswert: 122,48

Differenz zum Vortag in Prozent: -6,13

Differenz zum Vortag in Prozent (Wort): rund minus sechs

Differenz absolut zum Vortag in Prozent: 6,13

Differenz absolut zum Vortag in Prozent (Wort): rund sechs

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent: 2,62

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent (Wort): rund drei

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent: 39,44

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent (Wort): rund neununddrei?ig

Mittelwert der letzten 200 Tage: 183,89

Mittelwert der letzten 50 Tage: 174,12

4-Wochen-Tief: 112,03

4-Wochen-Hoch: 160,31