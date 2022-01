GameStop: Jetzt wird?s d?nn!

Regelrecht bluten m?ssen heute GameStop-Aktion?re. Immerhin rauscht die Aktie rund f?nf Prozent in die Tiefe. Dieser Abschlag l?sst die Preise jetzt auf 140,99 USD purzeln. Sind jetzt die B?ren am Zug oder geht es bald wieder aufw?rts?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien er?ffnen f?r 2022 die gr??ten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie zu Jahresbeginn ausnahmsweise gratis anfordern!

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche GameStop-Analyse einfach hier klicken.

Dieser R?cksetzer tr?bt die Perspektiven f?r die n?chsten Tage. GameStop rast n?mlich immer weiter auf eine wichtige Haltezone zu. Ein weiterer Rutsch von rund neun Prozent w?rde bedeuten, dass die Aktie auf den tiefsten Stand der vergangenen vier Wochen f?llt. Bei 129,50 USD liegt dieser markante Punkt. Jetzt geht es also um die Wurst.

Anleger, die bei GameStop schon immer auf ein Schn?ppchen gewartet haben, sehe nun wom?glich ihre Zeit gekommen. Immerhin gibt es die Aktie heute mit kr?ftigem Discount. Bearish eingestellte B?rsianer erhalten heute dagegen kr?ftig R?ckenwind.

Welche Aktien sind die Favoriten f?r 2022? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport p?nktlich zu Beginn des Neuen Jahres die Favoriten unserer Redaktion. Einfach hier klicken.

[DEBUG INFO]

Name: GameStop

W?hrung: USD

Wert: 140,99

Letzter Schlusswert: 148,91

Differenz zum Vortag in Prozent: -5,32

Differenz zum Vortag in Prozent (Wort): rund minus f?nf

Differenz absolut zum Vortag in Prozent: 5,32

Differenz absolut zum Vortag in Prozent (Wort): rund f?nf

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent: 8,87

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent (Wort): rund neun

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent: 27,85

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent (Wort): rund achtundzwanzig

Mittelwert der letzten 200 Tage: 185,71

Mittelwert der letzten 50 Tage: 182,25

4-Wochen-Tief: 129,50

4-Wochen-Hoch: 180,25