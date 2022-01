GameStop: Jetzt wird?s d?nn!

Arg gebeutelt werden heute die Aktion?re von GameStop. Schlie?lich weist die Aktie ein Minus von rund zw?lf Prozent aus. Durch diesen R?cksetzer sind die Anteilsscheine jetzt f?r 123,51 USD zu haben. Ist nun alles vorbei?

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Da sich GameStop mit gro?en Schritten auf eine wichtige Haltezone zu bewegt. Nur noch rund drei Prozent entfernt ist schlie?lich das 4-Wochen-Tief. Auf 120,00 USD stellt sich dieser markante Umkehrpunkt. Uns erwartet also ein heftiger Kampf zwischen Bullen und B?ren.

Die ?bergeordnete Perspektive wird ?ber den 200-Tage-Durchschnitt bestimmt, der momentan bei 185,06 USD verl?uft. Langfristige Abw?rtstrends dominieren demnach das ?bergeordnete Geschehen. Da die Aktie unterhalb ihrer 50-Tage-Linie verl?uft, steht die B?rsenampel f?r die mittelfristige Perspektive auf rot.

