GameStop legt Traumstart hin!

GameStop springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. Denn die Aktie verzeichnet aktuell ein Plus von rund vierzehn Prozent. Durch diesen Anstieg kostet der Titel nun 140,30 USD. Ist das nun der Auftakt einer neuen Hausse oder wird den Bullen Sand in die Augen gestreut?

Download-Tip: Aufgrund der gro?en Brisanz bei GameStop, finden Sie hier eine ausf?hrliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche GameStop-Analyse einfach hier klicken.

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Dieses Plus schiebt die Aktie n?mlich wieder n?her an einen wichtigen Widerstand heran. Immerhin gen?gt dem Wert ein weiteres Plus von rund drei Prozent f?r den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 144,00 USD liegt dieser ma?gebliche Wendepunkt. Der Kampf um die Entscheidungsmarken l?uft also unter Volldampf.

Anleger, die allerdings eher vorsichtig sind, sollten sich jetzt den Einstieg in Puts ?berlegen. Schlie?lich gibt es Puts heute noch einmal deutlich g?nstiger. Anleger, die bei GameStop steigende Kurse sehen, d?rften sich durch den Anstieg best?tigt f?hlen.

Fazit: Bei GameStop geht es ordentlich zur Sache. In unserer brandaktuellen Sonderanalyse finden Sie alle Details ?ber die Aktie. Einfach hier klicken.