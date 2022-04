GameStop mit ganz entscheidender Woche!

Zahlreiche Nackenschl?ge mussten zuletzt die Anteilseigner von GameStop hinnehmen. Denn im Vergleich zum Vorwochenschluss rutschten die Notierungen um 11,40 Prozent an. Die Aktie verabschiedete sich an drei der f?nf Sitzungen mit Kursr?ckg?ngen aus dem Handel. Dabei erwischte es GameStop am Dienstag mit einem Minus von 10,04 Prozent besonders arg. Geben die B?ren nun dauerhaft den [ ]

Ton an oder k?nnen die Bullen in K?rze zur?ckschlagen?

Der Wochen-Verlust tut zwar weh, aber die Technik sieht noch ganz gut aus. F?r GameStop ist n?mlich der n?chste Widerstand unver?ndert greifbar. So gen?gt ein Anstieg von rund sechsunddrei?ig Prozent, um ein neues Monatshoch zu markieren. Der bisherige Bestwert liegt bei 199,41 USD. Daher kommt den n?chsten Tagen eine hohe Bedeutung zu:

Im ?bergeordneten Bild verl?uft GameStop derzeit in Abw?rtstrends. Schlie?lich stellt sich der 200-Tage-Durchschnitt auf 162,64 USD. Wer an den M?rkten langfristig orientiert ist, kommt an diesem Indikator kaum vorbei. Die 50-Tage-Linie verl?uft derzeit bei XX Euro, sodass die mittelfristigen Trends dagegen eher nach oben zeigen.

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.

