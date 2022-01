GameStop: Rette sich, wer kann!

Das Lachen d?rfte GameStop-Aktion?ren heute vergehen. Da die Aktie um rund zw?lf Prozent nach unten purzelt. Dieser Abschlag reduziert den Preis auf nur noch 123,21 USD. Geht es in den kommenden Tagen noch weiter runter?

Dieser Abverkauf verschlechtert die mittelfristige Technik deutlich. Da sich GameStop mit gro?en Schritten auf eine wichtige Haltezone zu bewegt. Mit einem weiteren Kursrutsch von rund drei Prozent w?rde die Aktie auf neue 4-Wochen-Tiefs fallen. Auf 120,00 USD stellt sich dieser markante Umkehrpunkt. Die Konstellation ist also hochbrisant.

Anleger, die von GameStop ?berzeugt sind, haben heute die Gelegenheit, noch einmal g?nstig einzusteigen. Immerhin gibt es die Aktie heute mit kr?ftigem Discount. Wem die ganze Sache nicht geheuer ist, kann sich heute auf die Schulter klopfen und vielleicht sein Baisse-Engagement verst?rken.

Fazit: Wie geht es bei GameStop jetzt weiter? Kann die Aktie 2022 positiv ?berraschen? Wir haben f?r Sie die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen 2022 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie jetzt zum Jahreswechsel ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.

