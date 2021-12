GameStop sprengt heute alle Grenzen!

GameStop beginnt die heutige Sitzung mit einem kr?ftigen Anstieg. Denn der Kurs liegt derzeit rund f?nf Prozent im Plus. Auf einem Spitzenplatz in der Top/Flop-Liste landet damit der Titel. Gehen die Bullen jetzt zum Angriff ?ber?

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.

Die Ausgangslage bleibt trotz des Anstiegs kritisch. Weil hier nun jederzeit neue technische Verkaufssignale greifbar sind. Bis dato lag dieser Tiefpunkt bei 129,50 USD. Die Spannung bei GameStop ist also auf dem Siedepunkt.

B?rsianer, f?r die es eher um die langfristige Perspektive geht, m?ssen aktuell die 200-Tage-Linie f?rchten. Schlie?lich steht dieser Indikator bei 186,76 USD und deutet damit eher Kursverluste an. Mit dem heutigen Tag stemmt sich die Aktie also gegen ihren langfristigen Abw?rtstrend.

