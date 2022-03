23.03.2022 - 16:32 Uhr GameStop: The sky is the limit!

GameStop spielt heute seine ganze St?rke aus und beginnt die Sitzung mit einem massiven Anstieg. Immerhin liegt der Kurs derzeit rund dreizehn Prozent vorne. Damit m?ssen f?r eine Wertpapier nun 138,55 USD hingebl?ttert werden. Ist das der Anfang von weiteren Kursgewinnen?

F?r eine ausf?hrliche GameStop-Analyse einfach hier klicken. Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Dieser Tag l?sst die Aktie n?mlich richtig Fahrt aufnehmen auf dem Weg zum entscheidenden Widerstand. Schlie?lich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund vier Prozent zum 4-Wochen-Hoch. 144,00 USD markieren bis heute diesen Hochpunkt. Die Spannung ist also f?rmlich zu greifen. Investoren, die eher das gro?e Bild im Blick haben, m?ssen gegen den GD200 k?mpfen. Denn dieser Indikator steht mit einem aktuellen Wert von 167,01 USD eher auf Rot. Aber selbst wenn die ?bergeordneten Trends nach unten zeigen, gibt es Tage mit kr?ftigen Kursgewinnen, wie der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis stellt.