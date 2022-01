GameStop ? Was ist denn hier los?

Feierstimmung herrscht heute bei allen GameStop-Aktion?ren. Der Kurs schiebt sich mit rund vier Prozent nach vorne. Der Titel landet damit in der Spitzengruppe der Tagesgewinner. Startet jetzt also die n?chste Aufw?rtsbewegung oder wie geht es weiter?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien er?ffnen jetzt die gr??ten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr ?ber unsere Favoriten f?r das Jahr 2022!

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche GameStop-Analyse einfach hier klicken.

Trotz des Anstiegs ist die Aktie noch nicht ?ber den Berg. Eine entscheidende Unterst?tzung kann n?mlich aus dem Stand unterboten werden. Dieser Bremsbereich ist bei 121,14 USD zu finden. Es steckt also ordentlich Brisanz in der aktuellen Kursentwicklung.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse macht den langfristig arbeitenden B?rsianern momentan Sorgen. Denn diese Linie verl?uft bei 185,22 USD, sodass f?r GameStop Abw?rtstrends gelten. Doch der heutige Tag verdeutlicht einmal mehr, dass starke Kursanstiege immer m?glich sind, selbst wenn die langfristigen Kurspfeile nach unten zeigen.

Fazit: Wie geht es bei GameStop jetzt weiter? Kann die Aktie 2022 positiv ?berraschen? Wir haben f?r Sie die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen 2022 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie jetzt zum Jahreswechsel ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.

[DEBUG INFO]

Name: GameStop

W?hrung: USD

Wert: 136,45

Letzter Schlusswert: 131,03

Differenz zum Vortag in Prozent: 4,14

Differenz zum Vortag in Prozent (Wort): rund vier

Differenz absolut zum Vortag in Prozent: 4,14

Differenz absolut zum Vortag in Prozent (Wort): rund vier

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent: 12,64

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent (Wort): rund dreizehn

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent: 18,94

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent (Wort): rund neunzehn

Mittelwert der letzten 200 Tage: 185,22

Mittelwert der letzten 50 Tage: 180,94

4-Wochen-Tief: 121,14

4-Wochen-Hoch: 162,30