Gamification verändert die Geldanlage

Auf viele Menschen wirkt die Geldanlage mehr oder weniger wie ein Glücksspiel. Sie investieren ihr Geld in Aktien, ohne zu wissen, wie sich der Kurs entwickeln wird. Das Investieren ist aber keineswegs ein reines Glücksspiel, sondern kann sehr strategisch und kontrolliert erfolgen. Durch die zunehmende Gamification bekommt das Ganze aber doch einen spielerischen Charakter.

Insbesondere das virtuelle Glücksspiel hat zuweilen einen zweifelhaften Ruf. Das liegt vor allem daran, dass die Anonymität des Internets die Basis für so manchen Casino-Betrug schafft. Es geht aber auch anders, denn viele Glücksspielanbieter im Internet arbeiten vertrauenswürdig und können eine offizielle Lizenz vorweisen. So wurde beispielsweise das King Billy Casino von Petra Wagner getestet und wusste zu überzeugen.

Obwohl bei Casinospielen das Glück ein entscheidender Faktor ist, sollte man nicht alles dem Zufall überlassen. Die Auswahl des richtigen Anbieters schafft die Grundlage für maximalen Spielspaß. Ähnlich verhält es sich auch im Bereich der Geldanlage in Zeiten zunehmender Gamification. Wer sein Geld investieren möchte und zugleich seinen Spieltrieb ausleben will, sollte sich eingehend mit der Thematik befassen.

Das macht die Gamification aus

Die Gamification gewinnt mehr und mehr an Relevanz und beeinflusst Bereiche, die eigentlich nichts mit dem Gaming zu tun haben. Kennzeichnend für die Gamification ist, dass sie auf spieltypische Elemente setzt. Diese kommen in Kontexten zum Einsatz, die als spielfremd einzuordnen sind. So finden unter anderem die folgenden Aspekte, die man ansonsten aus Videospielen kennt, durch die Gamification in vollkommen anderen Zusammenhängen Anwendung:

Highscores

Bestenlisten

virtuelle Belohnungen

Auszeichnungen

Erfahrungspunkte

Nutzende, die bestimmte Aufgaben erledigen oder anderweitig am Ball bleiben, können somit einen Vorteil erzielen. Auf diese Art und Weise kann die Motivation erheblich gefördert werden. Zahlreiche Unternehmen wissen dies zu nutzen und setzen auf die Gamification, um Kunden an sich zu binden und ihre unternehmerischen Ziele zu erreichen.

Im Rahmen der Gamification nutzen Unternehmen den angeborenen Spieltrieb des Menschen aus. Dabei geht es um das Erreichen wirtschaftlicher Ziele, während Aspekte wie eine etwaige Spielsucht ausgeblendet werden. Dementsprechend wird die Gamification teilweise auch kritisch bewertet. Kunden fühlen sich dahingegen gut unterhalten, während die Unternehmen von guten Zahlen profitieren.

Die Auswirkungen der Gamification auf die Aktienanlage

Die Gamification findet in immer mehr Unternehmen Anwendung und soll den Absatz fördern. Ähnliche Prozesse lassen sich aber auch im Bereich der Geldanlage beobachten. Lange Zeit galten Aktien und Co. als ernste Angelegenheit. Zahlreiche Verbraucher/innen nahmen Abstand von derartigen Investitionen, da sie nicht über das Know-How verfügten und sich von der Komplexität des Wertpapierhandels abschrecken ließen.

Allmählich vollzieht sich im Aktien-Bereich ein Wandel, der sich durch die steigende Zahl an Privatanlegern bemerkbar macht. Aktienanlagen sind gewissermaßen in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Heute investieren längst nicht mehr nur privilegierte Besserverdiener und vermögende Investoren in Aktien, sondern auch viele Verbraucher/innen. Die Gamification der Aktienanlage hat wesentlichen Anteil an dieser Entwicklung und mehr oder weniger zu einer Revolution des Anlageverhaltens geführt.

Moderne Apps bieten einen leichten Zugang zur Börse und sprechen vor allem junge Menschen an. Diese können über eine entsprechende App ein Depot eröffnen und haben via Smartphone jederzeit und überall Zugang dazu. Wenn sie etwas Geld investieren, beobachten sie die Aktienkurse voller Spannung und erleben so einen besonderen Nervenkitzel. Auf diese Art und Weise bekommt die Aktienanlage den Charakter einer Wette oder eines Spiels. Börsenspekulationen werden so spielerisch erlebt, wodurch die Hemmschwelle reduziert wird. Zudem kann man hier auch mit kleinen Summen aktiv werden.

Darum ist die Gaming-Branche für Anleger/innen so reizvoll

Moderne Fintech-Unternehmen machen sich die Gamification zunutze und entwerfen spielerische Apps, die das Börsengeschehen auf das Smartphone bringen. Die Aktienanlage hat sich dadurch verändert und ist mehr oder weniger zu einem Massenphänomen geworden. Fans des Gamings, die um echtes Geld spielen wollen, können ihr Glück selbstverständlich auch in dem einen oder anderen Online Casino versuchen. Dort erleben sie die Faszination des Glücksspiels in Verbindung mit dem Komfort des Internets.

Wer einerseits ein Faible für Glücksspiele hat und andererseits dem Reiz der Geldanlage erlegen ist, kann aber auch in Casino-Aktien investieren. Kenntnisse des Glücksspielmarktes aus Spielersicht können hier von Vorteil sein. So muss man nicht alles bei einem Casinospiel riskieren, sondern hat Anteil am wirtschaftlichen Erfolg des Glücksspielanbieters. Dass so mancher Spieler ins Lager der Anleger gewechselt ist, ist somit nicht verwunderlich.

Erwähnenswert ist zudem auch, dass Videospiele zum Teil lohnende Geldanlagen sein können. Alte und seltene Titel haben in den vergangenen Jahren teils erhebliche Wertsteigerungen erfahren. Außerdem darf auch der Bereich der E-Sports nicht unerwähnt bleiben, der eine zunehmende Professionalisierung erfährt. Hier werden bereits heute teils hohe Prämien und Summen gezahlt. Das Gaming muss also kein reiner Zeitvertreib sein, sondern kann auf verschiedenen Ebenen für beträchtliche Einnahmen sorgen.