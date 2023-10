Gastgewerbeumsatz im August gesunken

Der Umsatz im deutschen Gastgewerbe ist im August 2023 gegenüber Juli kalender- und saisonbereinigt real um 2,1 Prozent und nominal um 2,2 Prozent gesunken.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Donnerstag mitteilte, verzeichnete das Gastgewerbe im Vergleich zum Vorjahresmonat einen Umsatzrückgang von real 8,7 Prozent und nominal 3,0 Prozent. Die Differenz zwischen den nominalen und realen Ergebnissen spiegelt das deutlich gestiegene Preisniveau im Gastgewerbe wider.

Gegenüber August 2019, dem Vergleichsmonat vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland, wies der Gastgewerbeumsatz ein reales Minus von 13,3 Prozent auf. Die Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen verzeichneten im August gegenüber Juli ein reales kalender- und saisonbereinigtes Umsatzminus von 1,2 Prozent, womit der Umsatz 7,5 Prozent unter dem Vorkrisenniveau vom August 2019 lag, so die Statistiker weiter. In der Gastronomie fiel der reale kalender- und saisonbereinigte Umsatz im August 2023 im Vormonatsvergleich um 2,2 Prozent, er war damit 14,8 Prozent niedriger als im August 2019.