Gazprom: Alles halb so schlimm!

Anleger, die von dem russischen ?berfall auf die Ukraine ?berrascht wurden, hatten kaum noch eine Chance, ihre Gazprom-Aktien zu verkaufen. Denn kurz nach Ausbruch des Krieges wurde der Handel mit russischen Papieren eingestellt. Was folgte war im Prinzip ein wochenlanges Zittern, ob die Aktien vielleicht sogar v?llig wertlos werden. Doch seit dieser Woche gibt es nun Entwarnung:?

Denn die Moskauer B?rse hat wieder ge?ffnet und gibt damit zumindest ein erstes Anzeichen, wie sich der Gazprom-Kurs entwickeln k?nnte. So mussten in Moskau f?r einen Anteilsschein zuletzt 250 Rubel bezahlt werden, was in etwa 2,30 Euro entspricht. Damit liegt der neue Kurs relativ nahe an der letzten hier festgestellten Notierung in H?he von 2,70 Euro.?

Kursverlauf von Gazprom der letzten drei Monate.

