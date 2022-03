Gazprom: B?rse in Moskau ?ffnet. Anleger sch?pfen neue Hoffnung!

Wer Gazprom-Aktien im Depot hat, wurde zuletzt von den Ereignissen v?llig auf dem falschen Fu? erwischt. Denn kurz nach dem ?berfall Russlands auf die Ukraine haben die westlichen und asiatischen B?rsen russische Papiere vom Handel ausgesetzt, sodass Gazprom-Aktion?re nichts weiter ?brig blieb als zu warten. Jetzt zeigt sich, dass sich die Talfahrt zumindest nicht ins [ ]

Wer Gazprom-Aktien im Depot hat, wurde zuletzt von den Ereignissen v?llig auf dem falschen Fu? erwischt. Denn kurz nach dem ?berfall Russlands auf die Ukraine haben die westlichen und asiatischen B?rsen russische Papiere vom Handel ausgesetzt, sodass Gazprom-Aktion?re nichts weiter ?brig blieb als zu warten. Jetzt zeigt sich, dass sich die Talfahrt zumindest nicht ins Bodenlose fortgesetzt hat?

Denn seit vergangener Woche haben die B?rsen in Moskau wieder ge?ffnet. Zwar ist der Handel nur eingeschr?nkt und Leerverk?ufe sind ohnehin verboten, doch Anleger bekommen zumindest einen ersten Anhaltspunkt f?r die weitere Kursentwicklung. Gazprom wurde dort nun f?r 250 Rubel gehandelt, was umgerechnet rund 2,30 Euro entspricht. Seit dem letzten hierzulande festgestellten Kurs von ca. 2,70 Euro ist der Wert also ?nur? um rund 15 Prozent gefallen.?

Kursverlauf von Gazprom der letzten drei Monate.

