Gazprom: Ein einziges gro?es R?tsel!?

Ob russische Aktien momentan moralisch verwerflich sind oder nicht, m?ge jeder Leser selbst entscheiden. Doch unz?hlige Anleger, die vor dem Ausbruch des Konflikts beispielsweise Gazprom-Papiere im Depot hatten, haben derzeit nicht einmal die M?glichkeit, diese zu ver?u?ern. Denn der Handel mit russischen Aktien, Derivaten und vor allem auch Anleihen wurde vor rund drei Wochen ausgesetzt. Sollte sich jedoch Putin zeitnah besinnen, k?nnten sich hier gigantische Chancen auftun

Schlie?lich ist beispielsweise der weltgr??te Gasproduzent Gazprom in den Tagen nach dem Ausbruch des Krieges massiv unter die R?der gekommen. Notierte der Kurs Mitte Februar noch im Bereich von rund acht Euro, folgte ein beispielloser Absturz. F?r die Aktie ging es innerhalb weniger Tage um rund 70 Prozent nach unten. Der letzte Kurs vor der Aussetzung des Handels lag bei 2,60 Euro. Damit ist eine Gazprom-Aktie derzeit so g?nstig zu haben, wie in den vergangenen 20 Jahren nicht mehr?

Kursverlauf von Gazprom der letzten drei Monate.

