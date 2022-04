Gazprom: Es geht drunter und dr?ber und doch gibt es Hoffnung f?r Anleger!

Bei Gazprom geht es derzeit drunter und dr?ber. Nach der de facto Verstaatlichung der deutschen Gazprom-Tochter Germania ?u?erte sich Russlands Pr?sident Wladimir Putin und reagierte auf die wirtschaftlichen Sanktionen des Westens unmissverst?ndlich! F?r Anleger gibt es dennoch einen Lichtblick.? Denn seit fast zwei Wochen hat die B?rse in Moskau wieder ge?ffnet. Zwar sind Ausl?nder vom [ ]

Bei Gazprom geht es derzeit drunter und dr?ber. Nach der de facto Verstaatlichung der deutschen Gazprom-Tochter Germania ?u?erte sich Russlands Pr?sident Wladimir Putin und reagierte auf die wirtschaftlichen Sanktionen des Westens unmissverst?ndlich! F?r Anleger gibt es dennoch einen Lichtblick.?

Denn seit fast zwei Wochen hat die B?rse in Moskau wieder ge?ffnet. Zwar sind Ausl?nder vom Handel ausgeschlossen und auch Leerverk?ufe nicht gestattet, dennoch gibt es jetzt von Gazprom erste Lebenszeichen?

So lag der Kurs an der Heimatb?rse bei durchschnittlichen Ums?tzen im Bereich von 240 Rubel, was umgerechnet rund 2,80 Euro entspricht. F?r die Bezugsrechte, die die allermeisten nicht-russischen Anleger in den Depots haben d?rften, ergibt sich damit ein Kurs von rund 5,50 Euro. Denn diese Rechte beziehen sich stets auf zwei Aktien.?

Kursverlauf von Gazprom der letzten drei Monate.

