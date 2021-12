Gazprom mit Katapult-Start!

Bei Gazprom feiern heute die Bullen. Schlie?lich wird die Aktie rund vier Prozent nach vorne katapultiert. Damit kostet der Titel nun 7,90 EUR. War das der Beginn eines neuen H?henflugs oder nur ein Strohfeuer?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Gazprom-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Gazprom der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Gazprom-Analyse einfach hier klicken.

Die Technik bleibt trotz des Anstiegs angeschlagen. Eine entscheidende Unterst?tzung kann n?mlich aus dem Stand unterboten werden. Bisher lag dieser Tiefpunkt bei 7,44 EUR. Die Spannung bei Gazprom ist also kaum zu ?berbieten.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse befl?gelt momentan die langfristig arbeitenden B?rsianer. Schlie?lich steht dieser Indikator bei 6,77 EUR und zeigt damit weitere Kursgewinne an. Mit dem heutigen Tag setzt die Aktie ihren Trend also in beeindruckender Maniert fort.

Fazit: Gazprom kommt heute kr?ftig unter die R?der. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier abrufen k?nnen.