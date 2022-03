Nachdem die Moskauer B?rse seit Kriegsbeginn geschlossen hatte, starteten die Russen nun in er vergangenen Woche wieder mit dem Handel. Am Donnerstag und Freitag noch sehr eingeschr?nkt mit zun?chst 33 Aktien. Darunter auch die hierzulande ?beliebten? Papiere von Gazprom und Rosneft. Dabei hat Russland Vieles daf?r getan, um den ganz gro?en Einbruch der Kurs zu [ ]

appeared first on Anlegerverlag

Nachdem die Moskauer B?rse seit Kriegsbeginn geschlossen hatte, starteten die Russen nun in er vergangenen Woche wieder mit dem Handel. Am Donnerstag und Freitag noch sehr eingeschr?nkt mit zun?chst 33 Aktien. Darunter auch die hierzulande ?beliebten? Papiere von Gazprom und Rosneft. Dabei hat Russland Vieles daf?r getan, um den ganz gro?en Einbruch der Kurs zu verhindern. Leerverk?ufe waren nicht gestattet und auch Ausl?nder waren vom Handel ausgeschlossen. Doch es gibt sogar noch schwerwiegendere Vorw?rfe?

So kursiert im Netz das Ger?cht, dass Russland die Kurse ?seiner? Unternehmen k?nstlich gest?tzt hat, um ein Zeichen von St?rke auszusenden. Die allermeisten Titel jedenfalls notierten nahezu unver?ndert im Vergleich zu den Kursen von vor Ausbruch des Krieges. Gazprom beispielsweise beendete den Handel am Donnerstag bei umgerechnet 2,30 Euro, also nur knapp unter den Kursen von Anfang M?rz.?

Einfach hier klicken

Kursverlauf von Gazprom der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Gazprom-Analyse einfach hier klicken.

The post Gazprom: Sind die Kurse manipuliert? appeared first on Anlegerverlag.