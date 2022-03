Gazprom: So traurig es ist, aber der Konzern verdient weiterhin pr?chtig!

Allen Unkenrufen zum Trotz liefert der weltgr??te Gasproduzent Gazprom nach wie vor t?glich Millionen Kubikmeter Gas nach Europa und insbesondere nach Deutschland. Die Abh?ngigkeit von den fossilen Brennstoffen Russlands ist ganz einfach zu gro?. Trotz der Sanktionen des Westens, Ideen zur Umstellung auf Erneuerbare Energien etc. erf?llt? Gazprom unver?ndert seine eigenen Zielvorgaben.?

Rund 100 Millionen Kubikmeter Gas liefert Gazprom nach Europa. T?glich. Das gro?e Geldverdienen geht also weiter, zumal die Gaspreise infolge des Ukraine-Konflikts regelrecht explodiert sind. Wie sich das Ganze auf den Gazprom-Aktienkurs auswirken wird, l?sst sich momentan nicht absehen. Denn seit mittlerweile knapp drei Wochen sind russische Aktien, Anleihen und Derivate vom Handel ausgesetzt. Der letzte Kurs vor der Aussetzung des Handels lag bei 2,60 Euro. Damit ist eine Gazprom-Aktie derzeit so g?nstig zu haben, wie in den vergangenen 20 Jahren nicht mehr?

Einfach hier klicken

Kursverlauf von Gazprom der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Gazprom-Analyse einfach hier klicken.