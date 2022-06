Grundlagen des Aktienmarktes: Tipps für Anfänger

Quelle: Pixabay.com

Nachrichtensendungen, Hollywood-Filme und das Fernsehen setzen voraus, dass Sie wissen, was die Börse ist und wie sie funktioniert. Jeder weiß, dass man an der Börse eine Menge Geld verdienen kann, wenn man weiß, was man tut, aber Anfänger verstehen oft nicht, wie der Markt funktioniert und warum Aktien steigen und fallen.

Hier erfahren Sie, was Sie über den Aktienmarkt wissen müssen, bevor Sie mit dem Investieren beginnen.

Was ist der Aktienmarkt?

Aktien, die auch als Anteilsscheine bezeichnet werden, sind Wertpapiere, die den Aktionären eine Beteiligung an einem öffentlichen Unternehmen verschaffen. Es handelt sich um eine echte Beteiligung an dem Unternehmen, und wenn Sie alle Aktien des Unternehmens besitzen, haben Sie die Kontrolle über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Der Aktienmarkt bezieht sich auf die Sammlung von Aktien, die von der breiten Öffentlichkeit an verschiedenen Börsen gekauft und verkauft werden können.

Woher kommen die Aktien? Öffentliche Unternehmen geben Aktien aus, um ihr Geschäft zu finanzieren. Investoren, die glauben, dass das Unternehmen in Zukunft Erfolg haben wird, kaufen diese Aktien. Die Aktionäre erhalten alle Dividenden und Kurssteigerungen der Aktien. Sie können aber auch zusehen, wie ihre Investition schrumpft oder ganz verschwindet, wenn dem Unternehmen das Geld ausgeht.

Kaufen Sie die richtige Anlage

Die richtige Aktie zu kaufen, ist viel leichter gesagt als getan. Jeder kann eine Aktie sehen, die in der Vergangenheit gut gelaufen ist, aber es ist viel schwieriger, die zukünftige Entwicklung einer Aktie vorherzusehen. Wenn Sie mit Investitionen in einzelne Aktien erfolgreich sein wollen, müssen Sie bereit sein, viel Arbeit zu investieren, um ein Unternehmen zu analysieren und die Investition zu verwalten.

Vermeiden Sie Einzelaktien, wenn Sie ein Anfänger sind

Jeder hat schon einmal von einem großen Aktiengewinn oder einer großartigen Aktienauswahl gehört. Denken Sie daran, dass Sie, um mit Einzelaktien dauerhaft Geld zu verdienen, etwas wissen müssen, was der vorausschauende Markt nicht bereits in den Aktienkurs einpreist. Denken Sie daran, dass es für jeden Verkäufer auf dem Markt einen Käufer für dieselben Aktien gibt, der ebenso sicher ist, dass er profitieren wird.

Erstellen Sie ein diversifiziertes Portfolio

Die Diversifizierung ist wichtig, denn sie verringert das Risiko, dass eine einzelne Aktie im Portfolio die Gesamtperformance stark beeinträchtigt, und das verbessert Ihre Gesamtrendite tatsächlich. Wenn Sie dagegen nur eine einzelne Aktie kaufen, setzen Sie wirklich alles auf eine Karte.

Am einfachsten lässt sich ein breit gefächertes Portfolio durch den Kauf eines ETF oder eines Investmentfonds zusammenstellen. Bei diesen Produkten ist die Diversifizierung bereits eingebaut, und Sie müssen keine Analysen der im Indexfonds enthaltenen Unternehmen durchführen.

Jetzt beginnen

Die Wahl des perfekten Zeitpunkts für einen Einstieg in den Aktienmarkt funktioniert in der Regel nicht gut. Niemand weiß mit 100-prozentiger Sicherheit, wann der beste Zeitpunkt für einen Einstieg ist. Und Investitionen sind eine langfristige Angelegenheit. Es gibt keinen perfekten Zeitpunkt für den Einstieg.

Unterm Strich

Investitionen in den Aktienmarkt können sehr lohnend sein, vor allem, wenn man einige der Fallstricke vermeidet, mit denen die meisten neuen Anleger am Anfang konfrontiert werden. Anfänger sollten einen Investitionsplan finden, der für sie funktioniert, und sich in guten wie in schlechten Zeiten an diesen Plan halten.