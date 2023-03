Habeck sieht keine grüne Niederlage beim Koalitionsausschuss

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wehrt sich gegen die Deutung der Koalitionsbeschlüsse als Niederlage seiner Partei.

Die Behauptung, er habe bei der Überarbeitung seiner Heizungspläne im Koalitionsausschuss eine Niederlage erlitten, sei schlichtweg "falsch" und "an der Sache vorbei", sagte Habeck dem TV-Sender "Welt". "Ich weiß nicht, wo die Meldung herkommt, die ist falsch."

Richtig sei, dass man sich darauf geeinigt habe, das, was man schon vorher beschlossen habe, zu bestätigen. "Dass wir ab nächstem Jahr für neue Heizungen und für den Austausch auf 65 Prozent erneuerbare Energien gehen, dass wir das - wie es das Gesetz schon vorsieht - technologieoffen gestalten, das war da vorher schon drin", so der Minister. Eine Wärmepumpe sei nur eine von vielen Optionen. Auch Wasserstoffheizungen seien denkbar, aber in der Praxis würden die ohnehin kaum Verbreitung finden, weil sie einfach viel zu teuer seien: "Alle Möglichkeiten sind drin, also Fernwärmesysteme, Heizen mit biogenen Kraftstoffen, meinetwegen auch Wasserstoff, der im Moment nicht verfügbar ist, aber wer darauf setzt - viermal so teurer, schätze ich mal ungefähr - bitte", so der Grünen-Politiker. Technologieoffen schließe auch mit ein, dass man sich teurere Heizsysteme aufbauen könne - und natürlich auch Wärmepumpen. "Also: Im Grunde ist das eher eine Bestätigung dessen, was wir uns vorgenommen haben", so Habeck.

