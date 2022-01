Heute bei AIXTRON Gewinne einstreichen?

Bei AIXTRON geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. Denn die Aktie verzeichnet aktuell ein Plus von rund zwei Prozent. Mit dieser Kletterpartie kostet das Wertpapier nun 19,88 EUR. Beginnt dadurch nun ein neuer Siegeszug oder ist das nur ein kurzes Aufb?umen?

Kursverlauf von AIXTRON der letzten drei Monate.

Mit dem Anstieg auf ?ber 19,88 Euro verbessert sich die Technik nun sp?bar. Denn damit kostet das Papier nun so viel, wie noch nie in den vergangenen Wochen. Immerhin steigert der Wert heute sein 4-Wochen-Hoch. Das bisherige Hoch lag bei 19,77 EUR. Die Spannung bei AIXTRON ist also auf dem Siedepunkt.

Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, d?rfte Langfrist-Anlegern das L?cheln vergehen. Da dieser Indikator bei 20,34 EUR notiert und dadurch eher f?r fallende Kurse spricht. Die langfristigen Abw?rtstrends verlangsamen sich also mit dem heutigen Tage deutlich.

