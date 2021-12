Heute bei Alibaba Gewinne einstreichen?

Bei Alibaba knallen heute die Sektkorken. Schlie?lich sind die Aktien aktuell rund drei Prozent teurer als gestern. Der Titel landet damit in Top/Flo-Liste ganz weit vorne. Sollten Anleger damit alle Vorsicht ?ber Bord werfen oder warten doch noch Stolpersteine auf dem Weg nach oben?

Download-Tip: Aufgrund der gro?en Brisanz bei Alibaba, finden Sie hier eine ausf?hrliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Alibaba der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Alibaba-Analyse einfach hier klicken.

Das ?bergeordnete Bild hat sich damit allerdings nur leicht verbessert. Da eine wichtige Haltezone quasi jederzeit unterboten werden kann. Dieser Tiefpunkt liegt bei 108,70 USD. In den n?chsten Tagen d?rfte es also zur Sache gehen.

Pessimistische Anleger sehen darin vielleicht das letzte Aufb?umen und k?nnen ihre Baisse-Position noch einmal verst?rken. So bekommen Put-K?ufer oder Leerverk?ufer durch die Kursexplosion einen saftigen Rabatt. Wer eher bullish eingestellt ist, f?r den ist der Anstieg heute eine Best?tigung.

Fazit: Diese Alibaba-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei abrufen k?nnen.

