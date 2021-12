Heute bei Alibaba Gewinne einstreichen?

Alibaba zaubert heute einen Blitzstart auf’s Parkett. Bei einem Anstieg der Aktie um rund sechs Prozent d?rfte das niemanden verwundern. Auf einem Spitzenplatz in der Top/Flop-Liste landet damit der Titel. Wie geht die Reise in den kommenden Tagen weiter? Zur Charttechnik:

Anmerkung der Redaktion: Startet Alibaba jetzt richtig durch? Mit dieser Frage besch?ftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen k?nnen.

Kursverlauf von Alibaba der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Alibaba-Analyse einfach hier klicken.

Die Gefahr f?r die Bullen ist trotz des Zwischenspurts noch nicht gebannt. Weil hier nun jederzeit neue technische Verkaufssignale greifbar sind. Bei 108,70 USD liegt dieser Haltegriff. Der Blick auf die kommenden Tage k?nnte also spannender kaum sein.

Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Gegenwind vom gleitenden Durchschnitt 200. Schlie?lich steht dieser Indikator bei 190,41 USD und deutet damit eher Kursverluste an. Allerdings verlieren die langfristigen Abw?rtstrends durch den heutigen Tag kr?ftig an Fahrt.

Fazit: Alibaba kommt heute kr?ftig unter die R?der. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier abrufen k?nnen.

[DEBUG INFO]

Name: Alibaba

W?hrung: USD

Wert: 121,93

Letzter Schlusswert: 115,00

Differenz zum Vortag in Prozent: 6,03

Differenz zum Vortag in Prozent (Wort): rund sechs

Differenz absolut zum Vortag in Prozent: 6,03

Differenz absolut zum Vortag in Prozent (Wort): rund sechs

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent: 12,17

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent (Wort): rund zw?lf

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent: 12,23

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent (Wort): rund zw?lf

Mittelwert der letzten 200 Tage: 190,41

Mittelwert der letzten 50 Tage: 150,68

4-Wochen-Tief: 108,70

4-Wochen-Hoch: 136,85