Heute bei Alibaba Gewinne mitnehmen?

Vernehmlicher Jubel ist heute bei allen Alibaba-Aktion?ren zu h?ren. Schlie?lich steht derzeit bei der Aktie ein Anstieg von rund acht Prozent zubuche. In der Top/Flop-Liste liegt das Papier damit auf einem Spitzenplatz. Kommt jetzt die Rallye?

Kursverlauf von Alibaba der letzten drei Monate.

Auch wenn dieser Anstieg f?r die Bullen ein kleiner Siegeszug ist, bleiben doch noch dunkle Wolken am Himmel. Weil hier nun jederzeit neue technische Verkaufssignale greifbar sind. Dieses wichtige Tief wurde bei 108,70 USD markiert. In den n?chsten Tagen d?rfte es also zur Sache gehen.

Investoren, die f?r Alibaba bullish eingestellt sind, warten auf den Ausbruch. Da es heute noch einmal eine g?nstige Kaufgelegenheit f?r Puts gibt. Alibaba-Aktion?re sehen sich dagegen in ihrer Einsch?tzung best?tigt.

