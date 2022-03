Heute bei Ballard Power Kasse machen?

Ballard Power-Aktion?re haben heute allen Grund zur Freude. In den B?chern steht f?r den Kurs n?mlich ein Plus von rund vier Prozent. Damit kostet der Titel nun 11,10 EUR. Gehen die Bullen jetzt zum Angriff ?ber?

Die ?bergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye sp?rbar auf. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit gro?en Spr?ngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Schlie?lich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund zwei Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Dieser obere Wendepunkt verl?uft bei 11,35 EUR. Bei Ballard Power ist also Hochspannung angesagt.

Eher skeptischen Anlegern bietet diese Rallye nun eine Gelegenheit zum Leerverkauf oder Baisse-Einstieg. Denn die gestiegenen Preise bieten allen Putk?ufer oder Leerverk?ufer einen ordentlichen Discount. Allen Grund zur Freude haben dagegen diejenigen, die Ballard Power ohnehin im Depot haben.

Fazit: Ist das bei Ballard Power jetzt der Beginn einer neuen Rallye oder geht es in K?rze wieder runter?