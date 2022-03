Heute bei GameStop Gewinne einstreichen?

Bei GameStop geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. Schlie?lich steht derzeit bei der Aktie ein Anstieg von rund neun Prozent zubuche. Der Titel landet damit in Top/Flo-Liste ganz weit vorne. Gewinnen dadurch die Bullen die Oberhand? Geschenk f?r chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine l?sst die Energiepreise in die H?he schie?en. Das [ ]

appeared first on Anlegerverlag . Bei GameStop geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. Schlie?lich steht derzeit bei der Aktie ein Anstieg von rund neun Prozent zubuche. Der Titel landet damit in Top/Flo-Liste ganz weit vorne. Gewinnen dadurch die Bullen die Oberhand?

Geschenk f?r chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine l?sst die Energiepreise in die H?he schie?en. Das ist DIE gro?e Chance f?r Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche GameStop-Analyse einfach hier klicken.

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub gr?nes Licht. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. Mittlerweile gen?gt ein Anstieg von rund f?nf Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Bei 174,49 USD liegt der Hochpunkt. F?r GameStop geht es jetzt also um die Wurst!

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse befl?gelt momentan die langfristig arbeitenden B?rsianer. Aus diesem Blickwinkel ist n?mlich eine weitere Rallye wahrscheinlich, weil der Indikator bei 165,07 USD steht. Damit gewinnen die Trends durch den heutigen Tag abermals kr?ftig an Fahrt.

Fazit: Bei GameStop geht es ordentlich zur Sache. In unserer brandaktuellen Sonderanalyse finden Sie alle Details ?ber die Aktie. Einfach hier klicken.

Die gro?e GameStop-Analyse: So verdienen Sie jetzt mit GameStop GameStop Exklusive Sonderanalyse. Jetzt gratis anfordern: Perspektive: Das ist Ihre Gewinnchance Risiko-Analyse: Dieses Risiko sollten Sie einkalkulieren Umfassende Analyse und konkretes Kauf-Timing Exklusiver Bonus: Sie erhalten unseren kostenlosen Newsletter ?B?rse am Mittag? f?r mehr Erfolg an der B?rse, von dem Sie sich nat?rlich jederzeit mit einem Klick wieder abmelden k?nnen. Herausgeber: WRB Media GmbH, Berlin. Jetzt GameStop-Analyse kostenlos anfordern Datenschutzbestimmungen

The post Heute bei GameStop Gewinne einstreichen? appeared first on Anlegerverlag.