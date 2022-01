Heute bei MorphoSys einsteigen?

Hochstimmung herrscht heute bei den Aktion?ren von MorphoSys. So springt der Kurs um rund drei Prozent nach oben. Mit diesem Anstieg kostet ein Anteilsschein nun 32,97 EUR. Haben die Bullen damit den Grundstein f?r weitere Kursgewinne gelegt?

Kursverlauf von MorphoSys der letzten drei Monate.

Regelrechte Jubelst?rme branden angesichts dieses Anstiegs auf. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund acht Prozent zum Monatshoch. Bis heute markieren 35,63 EUR dieses Hoch. Bei MorphoSys geht es jetzt also besonders hoch her!

Skeptiker k?nnen die gestiegenen Notierungen zum tollen Baisse-Einstieg nutzen. Trader, die sich auf Puts spezialisiert haben, bekommen n?mlich einen kr?ftigen Nachlass. Wer die Aussichten ohnehin positiv beurteilt, sieht sich mit der heutigen Kursentwicklung best?tigt.

