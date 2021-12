Heute bei Nel ASA einsteigen?

Am heutigen Tage kann Nel ASA massiv zulegen. Bei einem Anstieg der Aktie um rund f?nf Prozent d?rfte das niemanden verwundern. F?r einen Anteilsschein m?ssen damit nun 1,49 EUR hingelegt werden. Kommt jetzt die Rallye?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Nel ASA-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Nel ASA-Analyse einfach hier klicken.

Die Ausgangslage bleibt trotz des Anstiegs kritisch. Denn das Papier liegt nach wie vor in Reichweite zu einer wichtigen Unterst?tzung. Diese Chartmarke liegt bei 1,38 EUR. Wir werden also Zeuge eines echten B?rsenkrimis.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen durch den 200er-Durchschnittskurs derzeit keine Best?tigung. Schlie?lich notiert dieser Mittelwert bei 1,77 EUR, womit sich Nel ASA in Abw?rtstrends befindet. Allerdings verlieren die langfristigen Abw?rtstrends durch den heutigen Tag kr?ftig an Fahrt.

Fazit: Diese Nel ASA-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei abrufen k?nnen.