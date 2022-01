Heute bei Paion Kasse machen?

Gl?nzende Augen sind heute bei allen Paion-Anteilseignern zu sehen. In den B?chern steht f?r den Kurs n?mlich ein Plus von rund f?nf Prozent. Durch diesen Sprung verteuert sich der Titel nun auf 1,34 EUR. Ist das die Zeit f?r Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch l?nger am Ruder?

Download-Tipp: P?nktlich zum anstehenden Jahreswechsel m?chten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen f?r 2022 pr?sentieren. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie jetzt p?nktlich zum Beginn des Neuen Jahres hier ausnahmsweise kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Paion-Analyse einfach hier klicken.

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund zwei Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den B?chern. Der Hochpunkt liegt bei 1,37 EUR. Wir d?rfen also sehr gespannt sein auf die kommenden Tage.

Pessimistische Anleger sehen darin vielleicht das letzte Aufb?umen und k?nnen ihre Baisse-Position noch einmal verst?rken. So bekommen Put-K?ufer oder Leerverk?ufer durch die Kursexplosion einen saftigen Rabatt. Allen Grund sich die H?nde zu reiben haben dagegen Paion-Aktion?re.

Fazit: Wie geht es bei Paion jetzt weiter? Kann die Aktie 2022 positiv ?berraschen? Wir haben f?r Sie die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen 2022 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie jetzt zum Jahreswechsel ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.