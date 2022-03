Heute bei Paion Kasse machen?

Paion begeht den Tag heute mit einem Paukenschlag. Schlie?lich steht derzeit bei der Aktie ein Anstieg von rund drei Prozent zubuche. In der Spitzengruppe der Tagesgewinner findet sich der Titel damit ganz sicher wieder. Wurden die B?ren dadurch dauerhaft in die Flucht geschlagen?

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.

Von ihrer besten Seite zeigt sich nach diesem Kurssprung die mittelfristige Technik. Denn damit nimmt die Aktie die n?chste H?rde. So klettert der Kurs auf den h?chsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bei 1,33 EUR lag das bisherige Hoch. Der Kampf um die Entscheidungsmarken l?uft also unter Volldampf.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen durch den 200er-Durchschnittskurs derzeit keine Best?tigung. Wenn es danach geht, verl?uft Paion n?mlich in Abw?rtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 1,61 EUR befindet. Der heutige Tag passt also nicht so recht ins Bild der langfristigen Abw?rtstrends.

