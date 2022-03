Heute bei Roblox Gewinne mitnehmen?

Nur eine Richtung kennt heute Roblox. Immerhin kann sich der Kurs ?ber ein Plus von rund drei Prozent freuen. Mittlerweile m?ssen wir einen Anteilsschein 48,31 USD hingebl?ttert werden. Ist das blo? ein Ablenkungsman?ver der B?ren oder sind sie wirklich geschlagen? Geschenk f?r chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine l?sst die Energiepreise in die H?he [ ]

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.

Diese Rallye l?sst die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Dieser Tag l?sst die Aktie n?mlich richtig Fahrt aufnehmen auf dem Weg zum entscheidenden Widerstand. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund zehn Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den B?chern. Bei 53,00 USD liegt der Hochpunkt. Wir k?nnen uns also auf einen packenden Zweikampf zwischen Bullen und B?ren einstellen.

Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, d?rfte Langfrist-Anlegern das L?cheln vergehen. Da dieser Indikator bei 81,18 USD notiert und dadurch eher f?r fallende Kurse spricht. Aber dass selbst in Abw?rtstrends immer mal wieder ?berraschungen auf der Oberseite einkalkuliert werden m?ssen, belegt der heutige Tag wieder einmal recht eindrucksvoll.

