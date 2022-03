Heute bei Roblox Kasse machen?

Einen Traumstart legt heute Roblox hin. Schlie?lich h?pft der Kurs satte rund sechs Prozent nach oben. Damit ist ein Platz in der Bestenliste der Tagesgewinner sicher. Startet dadurch jetzt eine neue Rallye? Geschenk f?r chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine l?sst die Energiepreise in die H?he schie?en. Das ist DIE gro?e Chance f?r Anbieter [ ]

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie n?mlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. So gen?gt mittlerweile ein weiterer Abschlag f?r den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 53,00 USD liegt der Hochpunkt. In den n?chsten Tagen d?rfte es also zur Sache gehen.

Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, d?rfte Langfrist-Anlegern das L?cheln vergehen. Da dieser Indikator bei 80,96 USD notiert und dadurch eher f?r fallende Kurse spricht. Aber selbst wenn die ?bergeordneten Trends nach unten zeigen, gibt es Tage mit kr?ftigen Kursgewinnen, wie der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis stellt.

