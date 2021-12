Heute bei Steinhoff Gewinne mitnehmen?

Bei allen Steinhoff-Aktion?ren brandet heute kr?ftiger Jubel auf. Schlie?lich steht derzeit bei der Aktie ein Anstieg von rund sechzehn Prozent zubuche. In der Spitzengruppe der Tagesgewinner findet sich der Titel damit ganz sicher wieder. Startet dadurch jetzt eine neue Rallye?

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Weil dieses Plus der Aktie zu einem m?chtigen Schritt zur n?chsten technischen H?rde verhilft. Immerhin gen?gt dem Wert ein weiteres Plus von rund vier Prozent f?r den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 0,30 EUR ausgebildet. Die Spannung ist also f?rmlich zu greifen.

Anleger, die bei Steinhoff eher fallende Kurse erwarten, k?nnten jetzt ?ber weitere Leerverk?ufe nachdenken. Schlie?lich bekommen Putk?ufer durch die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Nachlass. Wer von der Aktie ohnehin ?berzeugt ist, f?r den ist der aktuelle Anstieg vermutlich Wasser auf die M?hlen.

